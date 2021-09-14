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Росія хоче відправити тисячу "вагнерівців" на допомогу військовій хунті в Малі, - Times

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Росія хоче відправити тисячу "вагнерівців" на допомогу військовій хунті в Малі, - Times
Російська ПВК "Вагнера" ​​збирається укласти домовленості з військовою хунтою, що управляє західноафриканською державою Малі, і відправити туди тисячу найманців.

Про це пише британське видання Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очікується, що в Малі "вагнерівці" будуть заробляти по $ 10,8 млн в місяць. За ці гроші вони повинні будуть навчати місцевих військовослужбовців і охороняти головних діячів малійської хунти.

Представник Міністерства оборони Малі відмовився підтвердити інформацію про домовленість з ПВК "Вагнера", але визнав, що країна хоче тісніших зв'язків з Росією.

"Громадська думка в Малі виступає за розширення співпраці з Росією, з огляду на ситуацію з безпекою. Але ніякого рішення не прийняли", - сказав він.

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На початку вересня Москву відвідав міністр оборони Малі.

Reuters повідомляє, що інформацію про відправку в Малі російських найманців підтвердили 7 джерел серед дипломатів і представників оборонних структур.

Співпраця хунти Малі з російськими найманцями непокоїть Францію, яка до 1960 року володіла територією Малі як колоніальна імперія. Париж намагається за допомогою партнерів - зокрема, Вашингтона - переконати військову хунту Малі відмовитися від найму росіян.

Зараз відомо про присутність "вагнерівців" у Лівії і Південноафриканській Республіці.

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Топ коментарі

  • SS 640592fb
    Да, давайте, в каждую дырку по русскому, чем больше их там ляжет, тем меньше потом здесь будет
  • дмитрий иванов 527db324
    Ну вот и посмотрим на Макрона во всей его красе и решимости Франции отстаивать свои интересы, в том числе и военным путём, а не бесконечными озабоченностями и соплежеванием. А террористическому формированию "чвк вагнера" пожелаем дальнейшей утилизации и желательно подальше от нас
  • Люцифер
    Сегодня получил билет на концерт Кобзона ордынский генерал Казанцев.
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