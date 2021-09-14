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"Сподіваємося, що Росія прислухається. Закликаємо обвинувачених взяти відповідальність", - вісім родичів жертв рейсу МН17 виступили в суді

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"Сподіваємося, що Росія прислухається. Закликаємо обвинувачених взяти відповідальність", - вісім родичів жертв рейсу МН17 виступили в суді
У Нідерландах в судовому комплексі "Схіпхол", де проходять слухання у справі МН17, сьогодні, 14 вересня, виступили ще 8 родичів загиблих рейсу МН17.

Наступне судове засідання у справі МН17 відбудеться 16 вересня о 10:00 за місцевим часом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У четвер у суді також виступлять 8 родичів загиблих.

У ході своїх виступів рідні загиблих закликають винних взяти на себе відповідальність і розповісти правду про трагедію.

"Вони повинні почути, що зробили з нами, нашими життями. Вони повинні побачити і почути, що вони зробили з матір'ю та її сім'єю", - підкреслили під час свого сьогоднішнього виступу нідерландці Ельс і Франс Пейненбург, які втратили сина і невістку.

Батьки підкреслили, що через два тижні після знищення МН17 їхньому синові мало виповнитися 25 років. Вони також сказали, що оплакують не тільки свого сина і невістку, а всіх 298 загиблих.

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"Ми сподіваємося, що Росія прислухається. Обвинувачених закликаємо говорити, взяти відповідальність", - сказали батьки загиблого нідерландця.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Они действительно такие наивные?
  • Garry Grant
    Забавные эти голландцы. Ну вот реально-трэш. Не от мира сего,что ли?
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Реально,як діти !!)))
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