Протидія агресії РФ буде пріоритетом України на 76-й сесії Генасамблеї ООН, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три пріоритети України на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Ключовим пріоритетом нашої зовнішньої політики, закріпленим у стратегії зовнішньополітичної діяльності, залишається протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України. 23 серпня в Києві відбувся інавгураційний саміт Кримської платформи, яка консолідує міжнародні зусилля задля деокупації Криму. Ми розраховуємо на всебічну підтримку її роботи з боку ООН, адже досягнення кінцевої мети Кримської платформи - повернення Криму - відновить повагу до Статуту ООН та припинить грубі порушення міжнародного права", - наголосив міністр.

Кулеба поінформував про намір України скликати дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях нашої держави під час цієї сесії Генасамблеї ООН.

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Другим пріоритетом України на 76-й сесії Генасамблеї ООН стане поліпшення умов життя українців на територіях, які постраждали від російської агресії у Донецькій та Луганській областях: "ООН має знання, досвід та технології реалізації проєктів із відновлення територій, які постраждали від збройних конфліктів. Ми зацікавлені у більш активній діяльності ООН у регіоні, зокрема в сферах гуманітарного розмінування, розбудови медичної, освітньої та житлово-комунальної інфраструктури".

Третім пріоритетом стане подолання пандемії COVID-19 та її соціально-економічних наслідків: "Всі держави мають отримати рівний доступ до вакцин, мати достатньо засобів для ефективної протидії пандемії та економічного відновлення. Україна готова до ефективної співпраці з ООН задля зміцнення української системи охорони здоров'я та соціально-економічного захисту найбільш вразливих категорій громадян", - зазначив Кулеба.