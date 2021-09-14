Бурба: ТСК щодо "вагнерівців" не зібралася - не було кворуму

Ексначальник ГУР МО Василь Бурба каже, що повернувся сьогодні з-за кордону, куди возив на лікування дитину, і відразу прийшов на засідання ТСК. Але воно не відбулося - не зібрався кворум.

Про це він сказав журналістам у коментарі біля будівлі комітетів Верховної Ради, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Бурби, голова комісії Мар'яна Безугла сказала йому, що сьогодні немає кворуму для засідання комісії. Ексначальник ГУР МО зазначив, що прийде на наступне засідання, призначене на понеділок.

Бурба розповів, що сьогодні прибув з-за кордону, куди возив дитину на лікування, і відразу приїхав на ТСК.

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Екс-начальник ГУР МО не захотів відповідати на конкретні питання про спецоперацію: "Я - військовослужбовець. Тому всі відповіді можу надати тільки на комісії".

Він зізнався, що був здивований інформацією про те, що з ним давно хотіли поспілкуватися, але він не виходив на зв'язок: "Я дізнався зі ЗМІ. Відразу прилетів".

Говорячи про те, чи бояться зараз військовослужбовці, розвідники брати участь у спецопераціях, Бурба сказав: "Ніхто нічого не боїться. Все йде нормально. Головнокомандувач чітко керує. У нас є ворог - Росія. Це найголовніше. Далі - побачимо".