Боррель: Росія нікуди не зникне. Потрібно бути єдиними і прагнути до менш конфліктних відносин
Про це він заявив на сесії Європарламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наша єдність має бути нашим найбільшим активом у відносинах із Росією, тому що очевидно, що Росія хоче посіяти серед нас розбрат", - заявив Боррель.
На його думку, Росія уникає ведення переговорів з ЄС і вважає за краще натомість говорити з окремими європейськими країнами.
"Ми маємо намагатися бути єдиними в тому, що стосується відносин із Росією. І, повірте мені, це не завжди просто", - додав дипломат.
Боррель констатував, що Росія залишається великим гравцем на міжнародній арені - й "нікуди не зникне". Тому, за його словами, Євросоюз повинен прагнути до більш стабільних і менш конфліктних відносин із Москвою.
"Росія не зникне, вона буде тут, тож ми повинні знайти шлях, який допоможе нам змінити поточну динаміку, й домогтися менш конфліктних, більш передбачуваних і стабільних відносин", - сказав глава європейської дипломатії.
Він додав, що одним із завдань ЄС залишиться захист "таких людей, як Навальний і ті, хто його підтримує", і закликав Європарламент не забувати про це.
Боррель виступив із заявою щодо Росії на сесії Європарламенту, присвяченій доповіді про відносини з РФ колишнього прем'єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса.