Боррель: Росія нікуди не зникне. Потрібно бути єдиними і прагнути до менш конфліктних відносин

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав країни союзу до єдності в стосунках з Росією і назвав метою "більш стабільні і менш конфліктні відносини з Москвою".

Про це він заявив на сесії Європарламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наша єдність має бути нашим найбільшим активом у відносинах із Росією, тому що очевидно, що Росія хоче посіяти серед нас розбрат", - заявив Боррель.

На його думку, Росія уникає ведення переговорів з ЄС і вважає за краще натомість говорити з окремими європейськими країнами.

"Ми маємо намагатися бути єдиними в тому, що стосується відносин із Росією. І, повірте мені, це не завжди просто", - додав дипломат.

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Боррель констатував, що Росія залишається великим гравцем на міжнародній арені - й "нікуди не зникне". Тому, за його словами, Євросоюз повинен прагнути до більш стабільних і менш конфліктних відносин із Москвою.

"Росія не зникне, вона буде тут, тож ми повинні знайти шлях, який допоможе нам змінити поточну динаміку, й домогтися менш конфліктних, більш передбачуваних і стабільних відносин", - сказав глава європейської дипломатії.

Він додав, що одним із завдань ЄС залишиться захист "таких людей, як Навальний і ті, хто його підтримує", і закликав Європарламент не забувати про це.

Боррель виступив із заявою щодо Росії на сесії Європарламенту, присвяченій доповіді про відносини з РФ колишнього прем'єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса.