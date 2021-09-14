ЗСУ зацікавлені в БПЛА, боєприпасах і дронах-камікадзе виробництва приватних компаній, - заступник командувача Сухопутних військ Грузевич

Збройні сили України зацікавлені в придбанні у приватних виробників оборонного озброєння і техніки безпілотних літальних апаратів (БПЛА), боєприпасів та дронів-камікадзе.

Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки начальника штабу Сухопутних військ - заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сухопутні війська насамперед цікавлять БПЛА 1-го класу, боєприпаси, дрони-камікадзе... Нам як споживачам не все одно, тому що я вибудовую систему вогневого ураження для піхоти та мотомеханізованих підрозділів, яка передбачає ураження в ближній зоні, середній і дальній", - сказав Грузевич під час круглого столу на тему "Тактичні оборонні системи, які невідкладно потрібні армії", організованого Центром досліджень армії, конверсії та роззброєння у вівторок.

Він додав, що командування української армії зацікавлене в цифровізації військових процесів, автоматизації систем управління і зброї, в багатоцільових платформах, а також у придбанні наземних роботизованих комплексів.

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Як повідомляється, в круглому столі брали участь представники приватних компаній із виробництва озброєння для потреб ЗСУ, які презентували розробки тактично-оборонних систем, що можуть надійти на озброєння армії в короткостроковій перспективі протягом 2022-2023 років.

Зокрема, було презентовано розробки мінних систем масового ураження типів АМД-2М, АМД-2-500, УДМ (донні), автомобілі для перевезення розрахунків БТРК, АГС, міномети, ударні безпілотні авіаційні системи ПД-2, РАМ-2, програмне забезпечення "Термінал" та інші види озброєння.