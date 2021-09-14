Костенко: Сьогоднішнє засідання ТСК щодо "вагнерівців" спеціально зірвали

Народний депутат "Голосу" Роман Костенко вважає, що сьогоднішнє засідання ТСК, яка розглядає справу "вагнерівців", було зірвано спеціально.

Про це, як передає кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав у коментарі журналістам.

"Я сьогодні прийшов на ТСК і сказав, що готовий бути присутнім. Але ТСК проголосувала за те, що ніхто, крім її членів, не може бути присутнім на засіданні. Ми близько години розбиралися. Комісія не надала чітких фактів про те, що я, відповідно до закону, не можу бути присутнім. У зв'язку з тим, що з самого початку роботи комісії я просив заслухати Василя Бурбу, я сказав, що не буду блокувати ТСК, аби його заслухали. Комісія погодилася ... Я пішов. Я так розумію, комісія заслуховувала СБУ і прокуратуру. Але на момент, коли прибув Василь Бурба, кворуму не стало. І ТСК перестала працювати", - розповів Костенко.

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Депутат емоційно прокоментував сьогоднішні події на ТСК. "Я як військовий можу поставити одне питання: ви що, реально охреніли, таке творити на ТСК?! На комісії, де депутати повинні дізнаватися правду! Ми говорили про те, що парламент повинен створити платформу, куди може звернутися будь-який військовослужбовець ... А що ми робимо ?! Приймаємо звідкись команди?! Вибачте за емоції. Але те, що відбувається, схоже на те, що комісія намагається зробити так, щоб ключові особи цієї операції не були заслухані", - підкреслив політик.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, кому вигідна така робота ТСК, він заявив: "Думаю, всі розуміють, кому".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, заплановане на сьогодні засідання ТСК, на якому повинні були заслухати ексначальника ГУР МО Василя Бурбу, не відбулося через відсутність кворуму. Наступне засідання призначене на понеділок, 20 вересня.