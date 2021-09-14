Окупанти проводять у Криму артилерійські навчання з бойовою стрільбою
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В окупованому Криму на полігоні Опук російські військові проводять артилерійські навчання з відпрацюванням бойових стрільб.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.
"Екіпажі бойових машин відпрацюють вихід в позиційні райони для підготовки і проведення стрільб, зміна, інженерне обладнання і маскування вогневих позицій після виконання бойових стрільб.
До навчання залучено понад 300 військовослужбовців, задіяно близько 50 одиниць військової і спеціальної техніки, в тому числі реактивні системи залпового вогню "Град-М", гаубиці "Мста-Б" і Д-30", - йдеться в повідомленні.