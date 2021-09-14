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Аваков про Арестовича, який назвав АТО "курортом для хлопчиків" і "піонертабором": Мерзотник, який зі смішком розповідає про загибель на війні наших солдатів

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Аваков про Арестовича, який назвав АТО "курортом для хлопчиків" і "піонертабором": Мерзотник, який зі смішком розповідає про загибель на війні наших солдатів
Ексглава МВС Арсен Аваков обурився через слова нинішнього радника глави ОП Олексія Арестовича, який влітку 2017 року називав АТО "курортом для хлопчиків", "піонертабором" і місцем для "свята непослуху".

Свою позицію Аваков озвучив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мій товариш, військовий, матюкаючись, надіслав мені цей рідкісної гидоти ролик Арестовича. Такого собі радника, члена, спікера і так далі", - написав ексглава МВС.

"Шановний Офіс Президента, навіть якщо ніхто з вас не віруючий - зберіть пальці в знамення - перехрестіть болєзного - потім себе - і пошліть цього персонажа ... подалі. Не підставляйте країну і президента!" - закликав він.

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Аваков вважає, що Арестович не має права представляти Україну "в різних офісах і організаціях".

"Я думаю, ці слова самозакоханого пустоцвіту побачать в кожній оселі учасника АТО ... і шкода, якщо побачать в оселі загиблих бійців ... Мерзотник, зі смішком розповідає між іншим про загибель на війні наших солдатів..." - пише ексглава МВС.

Інтерв'ю, яке обурило Авакова, Арестович дав виданню "Апостроф" в липні 2017 року. Ось його тодішні слова: "АТО - це великий курорт для хлопчиків. Великий піонертабір. Там свято непослуху. Вони вириваються від дружин, від дітей, від тещ туди, смажать м'ясо і живуть, як годиться нормальному українському козаку - в степу. Дме вітер, там абсолютна свобода, думки прості і ясні, свідомість проста, ясна. У тебе стріляють, ти стріляєш, ти - герой. Тебе всі поважають. І не треба підтирати соплі дітям, розбиратися з нахиленим парканом вдома. І я не бачив там жодної людини, яка страждає. Я бачив там серед солдатів і офіцерів тільки людей, яким у кайф те, що відбувається. Вони сильно шкодуватимуть, що війна закінчиться".

Аваков про Арестовича, який назвав АТО курортом для хлопчиків і піонертабором: Мерзотник, який зі смішком розповідає про загибель на війні наших солдатів 01

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Что ни "Слуга народа" то и пид..., пардон, нетрадиционной ориентации.

    Что не избиратель "Слуг народа" то и умственно недоразвитый.
  • Maxim Ak-Murza
    Ну и мразь эта Люся Арестович...Такой мразоте место либо в выгребной яме, либо в #ОПе.
  • NonCFist
    Люська - скотина, это понятно.
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