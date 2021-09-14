Верховний Суд звернувся до СБУ по додаткові роз'яснення у справі про закриття каналів Медведчука

Касаційний суд у складі Верховного Суду 14 вересня продовжив розгляд справ про застосування санкцій до ТОВ "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ" і ТОВ "ТВ ВИБІР", які ретранслював 112-й канал.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади України.

Там нагадують, що справи № 9901/45/21 та № 9901/54/21 розглядаються за позовами ТОВ "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ" і ТОВ "ТВ ВИБІР" відповідно. Компанії оскаржують Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"", відповідно до якого застосовано санкції до позивачів.

"У процесі судових засідань колегія суддів постановила протокольні ухвали, якими доручила Службі безпеки України, яка є установою-розробником документів з грифом "Для службового користування", повторно вирішити питання про ознайомлення представників позивачів із цими документами та надати Суду письмову відповідь щодо цього питання (відповідно до п. 84 Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої Постановою КМУ № 736 від 19 жовтня 2016 року)", - йдеться в повідомленні.

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Також Суд повідомив, що на виконання ухвал, постановлених під час попередніх засідань у цих справах, позивач, Рада національної безпеки і оборони України, Служба безпеки України, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення надали додаткові пояснення щодо справи.

"Нацрада з питань телебачення і радіомовлення у своїх поясненнях зазначила, що телеканалами на момент застосування до них санкцій було припинено мовлення через відмову в продовженні ліцензій, термін дії яких збіг за 1,5 року до застосування санкцій. У зв’язку із цим Суд попросив СБУ, як ініціатора санкцій, надати додаткові роз’яснення, а саме: яким чином товариства були позбавлені права здійснювати ту діяльність, яку на той час уже не здійснювали, і через які дії, вчинені позивачем, до них застосовано санкції", - зазначили в ВС.

Також Суд попросив позивачів роз’яснити, до яких наслідків призвела кожна санкція, застосована до товариств.

Під час судових засідань були заслухані пояснення представника позивачів. У судових засіданнях оголошено перерву.

Суд продовжить розгляд справи № 9901/45/21 за позовом ТОВ "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ" 1 листопада 2021 року об 11:00, а справи № 9901/54/21 за позовом ТОВ "ТВ ВИБІР" – 8 листопада 2021 року об 11:00.

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Нагадаємо, 2 лютого 2021 року ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", "NewsOne" і "Zik".

Хоча документ набув чинності з півночі, провайдери почали відключати сигнал раніше.