Термін дії сертифікатів про вакцинацію в застосунку "Дія" буде продовжений до року, - Ляшко

Термін дії електронних сертифікатів про вакцинацію в застосунку "Дія", який зараз становить пів року, буде продовжений до 12 місяців.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

МОЗ і Мінцифри вже найближчим часом оголосять про те, яким чином в застосунку "Дія" продовжити дію сертифіката про вакцинацію. "Анонсує продовження дії сертифіката на 1 рік", - заявив Ляшко.

Глава МОЗ також зазначив, що вакциновані українці вже отримали певні преференції. Вони зможуть відвідувати, наприклад, спортзали в разі введення в Україні "жовтого" або навіть "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

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"Уже в "жовтому" рівні власник бізнесу зможе вибирати, працювати йому з обмеженнями, які є обов'язковими для "жовтої" зони, або приймати тільки вакцинованих. В "червоному" рівні епіднебезпеки бізнес зможе працювати тільки в тому випадку, якщо буде приймати виключно вакцинованих", - пояснив міністр.