Нові карантинні правила почнуть діяти 20 вересня, - постанова Кабміну

Уряд 13 вересня вніс зміни в карантинні правила, прийняті ним у грудні минулого року і червні цього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на постанову Кабміну №954.

"Ця постанова набирає чинності з 20 вересня 2021 року", - наголошується в документі.

З доданих змін випливає, що обмеження не діють для людей з жовтими й зеленими сертифікатами і за низки інших умов.

Установи, що перебувають у жовтій зоні карантину, зможуть працювати тільки за умови вакцинації від коронавірусу принаймні першою дозою не менше 80% співробітників (мати жовті або зелені сертифікати). При цьому бізнес зможе вибирати, кого обслуговувати - тільки вакцинованих, але без обмежень, або всіх бажаючих. Для роботи в червоній зоні повністю вакцинованими повинні бути 100% співробітників. Послуги в цій зоні також зможуть надаватися тільки вакцинованих.

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