Новини • Силовики

На 6-річного хлопчика в Харкові впали футбольні ворота, його госпіталізовано у важкому стані, - Нацполіція. ФОТО

5 75815
Поліція Харкова встановлює обставини травмування 6-річного хлопчика, який був знайдений непритомним на шкільному стадіоні і госпіталізований в реанімаційне відділення міської клінічної лікарні швидкої допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На 6-річного хлопчика в Харкові впали футбольні ворота, його госпіталізовано у важкому стані, - Нацполіція 01

Повідомлення про госпіталізацію 6-річної дитини в реанімаційне відділення надійшло в поліцію 14 вересня близько 18:00. За словами чергового лікаря, по приїзду на виклик вони виявили на шкільному стадіоні по вулиці академіка Павлова непритомну дитину, поруч на землі лежали металеві футбольні ворота. Зараз дитина у важкому стані.

На 6-річного хлопчика в Харкові впали футбольні ворота, його госпіталізовано у важкому стані, - Нацполіція 02

Відомості про те, що сталося, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) КК України. Санкція статті передбачає від 2 до 5 років тюремного ув'язнення.

Також дивіться: Напоїв і розбещував 12-річну дівчинку: в Києві затримали 32-річного збоченця. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • BobbyOdessa
    В который раз? Неужели непонятно, что металлические ворота обязаны быть надежно закреплены? А на детских плащадках металлические должны быть вообще запрещены.
  • Igor Butenko 2bccf522
    Лучше вообще футбол запретить - от него куча травм, а ворота вообще крайне опасны для жизни, сколько случаев было, когда с разбега об них голову травмировали
  • Иван Кравченко 507ed38e
    Там была компашка .Придавили мальчика и слиняли.Это я так предполагаю..Всякая вещь должна быть дуракоустойчива.Аксиома для всех градоначальников,но не харьковских.Далеко не первый случай похожий.Строят тяп-ляп.Дети гибнут..
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини