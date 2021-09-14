На 6-річного хлопчика в Харкові впали футбольні ворота, його госпіталізовано у важкому стані, - Нацполіція. ФОТО
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Поліція Харкова встановлює обставини травмування 6-річного хлопчика, який був знайдений непритомним на шкільному стадіоні і госпіталізований в реанімаційне відділення міської клінічної лікарні швидкої допомоги.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Повідомлення про госпіталізацію 6-річної дитини в реанімаційне відділення надійшло в поліцію 14 вересня близько 18:00. За словами чергового лікаря, по приїзду на виклик вони виявили на шкільному стадіоні по вулиці академіка Павлова непритомну дитину, поруч на землі лежали металеві футбольні ворота. Зараз дитина у важкому стані.