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Селітра, яка вибухнула в порту Бейрута, могла належати українському бізнесменові Вербонолю, - OCCRP

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Селітра, яка вибухнула в порту Бейрута, могла належати українському бізнесменові Вербонолю, - OCCRP
Вантаж аміачної селітри вибухнув у порту ліванської столиці в серпні минулого року, тоді загинули понад 200 осіб. Тепер з'ясувалося, що він міг належати компанії Savaro Ltd, пов'язаній з бізнесменом з Дніпра Володимиром Вербонолем.

Про це йдеться в розслідуванні OCCRP, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти відстежили зв'язок компанії Savaro Ltd (Лондон, Великобританія), яка оформила перевезення селітри на судні Rhosus, з Вербонолем і його тестем, бізнесменом Миколою Алісеєнком.

За документами суховантаж Rhosus був зафрахтований компанією Agroblend Exports, зареєстрованою на Британських Віргінських островах, для перевезення аміачної селітри, закупленої на грузинському заводі "Руставіазот" компанією Savaro Ltd.

Savaro Ltd і Agroblend Exports Ltd вдалося зв'язати з Вербонолем завдяки інформації, знайденій в електронних листах, відправлених представниками компаній після затримання Rhosus в Бейруті.

Журналісти прийшли до висновку, що Savaro Ltd є частиною бізнес-мережі з центром в Дніпрі, яка торгувала аміачною селітрою, яка може бути використана у виробництві вибухових речовин. У матеріалі наголошується, що компанія замаскувала свою діяльність за десятками осіб і компаній, зареєстрованих на Кіпрі, на Віргінських островах і в Лондоні.

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За їхніми даними, засновані за участю Вербоноля компанії як мінімум з 2001 року займалися продажем добрив, обладнання для металургії, а також програмного забезпечення. Однією з таких компаній була українська Savaro, створена в 2009 році.

Журналісти також з'ясували, що в 2013 році Savaro закупила і відправила в Мозамбік - туди ж, куди прямував Rhosus, - 17 тис. тонн аміачної селітри трьома різними партіями.

Селітра, яка вибухнула в порту Бейрута, могла належати українському бізнесменові Вербонолю, - OCCRP 01

Нагадаємо, 4 серпня 2020 року в порту Бейрута стався потужний вибух.

Вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації у російського бізнесмена Гречушкіна.

Вибух в Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.

В результаті трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $ 5 млрд.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Куда ж без Украины, нас везде пытаются приплести одни северные пропагандоны и их верные соратники. "Мог принадлежать", а мог и нет, то ли да, то ли нет, то ли точно не знаем... А почему он там так долго стоял и каковы были условия хранения уже разобрались?
  • Igor Butenko 2bccf522
    Могла принадлежать Ворбонолю, но конфисковали её у Гречушкина. Журналисты походу вообще не могут понять что такое собственность, договора поставки и когда по ним сменяется собственник. Лишнее подтверждение, что журналистами становятся люди, неспособные вообще к какой либо полезной деятельности. Кроме хайпа на выдуманной или самими информации ни на что не способны.
  • Игорь Швец be3a4c5e
    Ливанцы конфисковали селитру у Гречушкина, ливанцы не пойми как ее хранили. А виноват мифический украинец Верноль. И новый дизайн сайта гавно, деньги на ветер.
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