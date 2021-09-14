Ліга чемпіонів: "Динамо" зіграло внічию з португальською "Бенфікою"

У матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" в Києві зіграло внічию 0:0 з португальською "Бенфікою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Динамо": Бойко, Миколенко, Сирота, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, де Пена (Вербич, 76), Циганков (Караваєв, 76), Шкурін (Гармаш, 59)

"Бенфіка": Влаходімос, Морато, Вертонген, Отаменді, Жілберто (Лазаро, 59), Грімальдо, Вайгль, Евертон (Радоньїч, 59), Жоау Маріу (Таарабт, 85), Рафа Сілва (Піцци, 89), Яремчук (Нуньєс, 59)

На останніх хвилинах матчу кияни забили - Шапаренко відзначився з пасу Гармаша, але суддя скасував взяття воріт, VAR показав офсайд.

У другому матчі групи E "Барселона" програла на своєму полі "Баварії" з рахунком 0:3.

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У другому турі 29 вересня "Динамо вирушить у гості до "Баварії", а "Бенфіка" прийматиме "Барселону".