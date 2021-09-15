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Ліванський політик Ваххаб порівняв українок з повіями, посольство вимагає вибачень. ВIДЕО

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Ліванський політик Ваххаб порівняв українок з повіями, посольство вимагає вибачень. ВIДЕО
Колишній міністр екології Лівану, глава партії "Аль Таухід Аль Арабі" Віам Ваххаб публічно порівняв українських жінок із повіями.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Букви".

Скандальну заяву Ваххаб зробив в ефірі місцевого телеканалу. Він згадав, як обговорював із президентом країни Мішелем Ауном відродження туризму в Лівані.

"Я сказав йому: "Якщо ми є країною проституції, дозвольте нам ввезти 10 тисяч російських або українських жінок", – заявив Ваххаб.

Політик додав, що президент відреагував на його "пропозицію" посмішкою.

Заяву політика розкритикували в соціальних мережах. Миттєво відреагувало і посольство України в Лівані.

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"Посольство України в Ліванській Республіці рішуче засуджує образливі висловлювання та приниження гідності громадян України головою партії "Аль Таухід Аль Арабі" паном Віамом Ваххабом на телеканалі "Аль Жадід" та звертається з вимогою публічного вибачення перед громадянами України", - йдеться у повідомленні дипустанови.

Посол України в Лівані Ігор Осташ повідомив, що посольство готує позови до суду через заяви політика.

"Ми вже мали подібний досвід з ліванським телеканалом. Тому ми не дозволимо нікому безкарно так висловлюватися про Україну. Сам канал уже відреагував на цю подію, подавши й наше засудження цього вчинку", - повідомив посол.

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У політичній партії "Аль Таухід Аль Арабі", яку очолює Ваххаб, заявили, що слова політика, нібито, "неправильно розтлумачили".

"У російсько-українському питанні Віам Ваххаб мав на увазі красу жінок з Росії та України, а не щось ще", – йдеться у заяві партії.

У політсилі Ваххаба додали, що українки й росіянки – "першокласні жінки, оскільки вони заслуговують нашого захоплення і любові, і вони посідали найвищі посади в державних установах, армії й у суспільстві".

Топ коментарі

  • Герхард
    Напомните мне пожалуйста.

    ЗЕ никогда ничего подобного не говорил?

    У него требовали извинений недорогеньки овцы СМИ, посольства, общественные организации, телекомпании?

    На ЗЕ кто-то подал иск о защите чести и достоинства?

    Так откуда такое возмущение к чужим хамам, когда у нас своего криворожского хама после подобного в президенты выбрали, а не по судам затаскали?
  • Алекс Мышкевич
    Зеленский Украину сравнил с порноактрисой

    и ничего, президентом стал
  • Вася Путлер
    обезьяны мля)
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