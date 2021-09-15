Польща відмовляється від російського газу і припиняє контракт із "Газпромом"

Без блакитного палива з РФ країна обходитиметься з 2023 року.

Про це заявив представник уряду Польщі в галузі стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф".

Наїмський пояснив, що Польща повністю відмовиться від російського газу, коли запрацює трубопровід Baltic Pipe. Це має відбутися в 2023 році.

"Ми не будемо продовжувати контракт з російським "Газпромом"", - сказав чиновник і висловив сподівання на те, що Baltic Pipe запрацює з 1 жовтня 2022 року.

Представник уряду зазначив, що після запуску газопроводу Польща збирається наростити використовувані обсяги блакитного палива на 50%.

Також читайте: Будівництво газопроводу "Північний потік-2" повністю завершено, - "Газпром"

Також він пояснив, що польська компанія Gaz-System будує міжмережеві з'єднання в сусідні країни, це дозволить імпортувати необхідний для економіки обсяг газу з інших джерел, уникаючи російських.

Baltic Pipe з'єднує норвезькі газові родовища з Данією і Польщею. Очікувана потужність газопроводу складе 10 мільярдів кубометрів на рік. За словами Наїмські, екологічні питання, які викликали затримку будівництва, на цей час вирішено.

Також читайте: "На карту поставлені життя людей": у Держдепі США заявили, що Європі загрожує дефіцит газу взимку