Польща відмовляється від російського газу і припиняє контракт із "Газпромом"
Про це заявив представник уряду Польщі в галузі стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф".
Наїмський пояснив, що Польща повністю відмовиться від російського газу, коли запрацює трубопровід Baltic Pipe. Це має відбутися в 2023 році.
"Ми не будемо продовжувати контракт з російським "Газпромом"", - сказав чиновник і висловив сподівання на те, що Baltic Pipe запрацює з 1 жовтня 2022 року.
Представник уряду зазначив, що після запуску газопроводу Польща збирається наростити використовувані обсяги блакитного палива на 50%.
Також він пояснив, що польська компанія Gaz-System будує міжмережеві з'єднання в сусідні країни, це дозволить імпортувати необхідний для економіки обсяг газу з інших джерел, уникаючи російських.
Baltic Pipe з'єднує норвезькі газові родовища з Данією і Польщею. Очікувана потужність газопроводу складе 10 мільярдів кубометрів на рік. За словами Наїмські, екологічні питання, які викликали затримку будівництва, на цей час вирішено.