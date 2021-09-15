Відносини між Євросоюзом і Китаєм стають дедалі складнішими. Розрив у наших цінностях зростає, - Боррель

Відносини між Європейським Союзом і Китаєм з кінця минулого року змінилися не на краще і стали більш складними.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"За останні місяці багато що змінилося в цих важливих відносинах і не обов'язково в кращий бік. Вони стають все більш складними", - йдеться в заяві Борреля, яку оголосила у вівторок в Європарламенті в Страсбурзі комісар ЄС з міжнародного партнерства Ютта Юрпілайнен.

Боррель нагадав, що до кінця 2020 року мали місце позитивні кроки в розвитку відносин. Сторони йшли до відновлення балансу в економічних зв'язках і розвитку "внутрішнього набору інструментів для вирішення проблем". Це дозволило завершити в грудні переговори з всеосяжної угоди про інвестиції.

Глава дипломатії ЄС дав зрозуміти, що, саме виходячи із зацікавленості Китаю в стосунках з Європою, країни союзу погодили санкції за порушення прав людини проти китайських чиновників у рамках глобального режиму санкції ЄС в сфері прав людини.

"Рішення Китаю ввести контрзаходи, зокрема проти членів Європарламенту, просто за висловлювання своєї думки призвело до погіршення відносин", - зазначив Боррель.

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"Китай залишається все більш напористою глобальною державою, яка не гребує наданням економічного тиску на країни і суб'єктів, з політикою яких він не згоден. Розрив у наших цінностях зростає", - наголосив він.

Боррель закликав до солідарності країни ЄС. Вони повинні давати знати Китаю про неприйнятність певних дій. Верховний представник ЄС вважає, що загальний підхід до відносин з КНР залишається чинним. Брюссель розглядає цю державу "як партнера, конкурента і суперника".

У заяві наголошується, що Китай для ЄС - ключовий економічний партнер і політичний гравець, без якого неможливо ефективно вирішувати глобальні проблеми. Водночас ЄС повинен висловлювати свою думку, стояти на своєму і не відступати в тих сферах, де існують фундаментальні розбіжності, перш за все з прав людини.

"Наша нинішня структура відносин з Китаєм цілком відповідає рекомендаціям цього звіту. Наш загальний підхід містить ключові зовнішньополітичні цілі, які не залежать від конкретних суб'єктів, таких як стратегічна автономія", - йдеться в заяві.

"Ми прагнемо до міжнародної співпраці, яке зберігає наші цінності і засновану на правилах багатосторонню систему. Ми налагоджуємо партнерські відносини з однодумцями - і це виражено в стратегії ЄС щодо Індо-Тихоокеанського регіону", - додав Боррель.