21 РСЗО "Град", 47 танків і 24 гаубиці: війська РФ розмістили десятки одиниць військової техніки на Донбасі. Таблиця

Спецмісія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала десятки одиниць військової техніки військ РФ, серед яких танки, "Гради", гаубиці та БМП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ від 14 вересня.

"СММ продовжувала здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього", - йдеться в повідомленні.

Так, Місія зафіксувала 21 реактивну систему залпового вогню, розміщену в порушення ліній відведення в непідконтрольному уряду районі Луганської області.

Крім того, були зафіксовані 47 танків на двох полігонах у непідконтрольних уряду районах Луганської області.

Також Місія зафіксувала бронетранспортер в житловому кварталі підконтрольного уряду району Донецької області та 2 бойові броньовані машини в непідконтрольному уряду районі Луганської області.

Також читайте: Представникам спецмісії ОБСЄ передано ноту про обстріли з боку військ РФ, у яких загинули четверо і поранено 13 українських воїнів, - СЦКК



