Новини • Коронавірус і карантин

Україна опинилася на четвертому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

4 10518
Україна опинилася на четвертому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 15 вересня у світі зареєстрували 512 992 нові випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8937 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 226 673 731 випадок інфікування, з них 512 992 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 663 088 осіб, з них 8937 за минулу добу.

Україна опинилася на четвертому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу і вилікувалися 203,3 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові карантинні правила почнуть діяти 20 вересня, - постанова Кабміну

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна опинилася на четвертому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 26-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 8-му, за летальними випадками - 18-ту і 4-ту позицію відповідно.

Україна опинилася на четвертому місці в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Незабарои будемо на першому місці. Ми ж чемпіони, як казав Главкловун.
  • Алекс Фишер
    Досить паніку розганяти. А яка Україна по смертності від діареї?
  • Vova 6708a7cc
    Если народ будет игнорировать вакцину, первое место обеспечено.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини