COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 4600 осіб, померли - 93

В Україні зафіксовано 4640 нових випадки зараження COVID-19 станом на ранок 15 вересня. Також за минулу добу зафіксовано 93 летальні випадки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані пресслужби МОЗ.

"За добу 14 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 531, медпрацівників – 95)", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксувався 22 травня 2021 року. Тоді за добу захворіли 4606 осіб.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 609 осіб;

летальних випадків – 93;

одужало – 1 858 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 33 878 осіб,

методом ІФА – 8 562 особи,

експрес-тестами – 32 991 особа.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 325 796 осіб;

одужало – 2 225 130 осіб;

летальних випадків – 54 550;

проведено ПЛР-тестувань – 12 342 907.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.



