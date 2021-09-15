COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 4600 осіб, померли - 93
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В Україні зафіксовано 4640 нових випадки зараження COVID-19 станом на ранок 15 вересня. Також за минулу добу зафіксовано 93 летальні випадки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані пресслужби МОЗ.
"За добу 14 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 531, медпрацівників – 95)", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксувався 22 травня 2021 року. Тоді за добу захворіли 4606 осіб.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 609 осіб;
- летальних випадків – 93;
- одужало – 1 858 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 33 878 осіб,
- методом ІФА – 8 562 особи,
- експрес-тестами – 32 991 особа.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 325 796 осіб;
- одужало – 2 225 130 осіб;
- летальних випадків – 54 550;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 342 907.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.