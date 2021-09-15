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COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 4600 осіб, померли - 93

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COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 4600 осіб, померли - 93
В Україні зафіксовано 4640 нових випадки зараження COVID-19 станом на ранок 15 вересня. Також за минулу добу зафіксовано 93 летальні випадки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані пресслужби МОЗ.

"За добу 14 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 531, медпрацівників – 95)", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що востаннє такий високий показник добової захворюваності в Україні фіксувався 22 травня 2021 року. Тоді за добу захворіли 4606 осіб.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 609 осіб;
  • летальних випадків – 93;
  • одужало – 1 858 осіб.

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 33 878 осіб,
  • методом ІФА – 8 562 особи,
  • експрес-тестами – 32 991 особа.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 325 796 осіб;
  • одужало – 2 225 130 осіб;
  • летальних випадків – 54 550;
  • проведено ПЛР-тестувань – 12 342 907.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.

COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 4600 осіб, померли - 93 01
COVID-19 в Україні: вперше з травня кількість інфікованих за добу перевищила 4600 осіб, померли - 93 02

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Топ коментарі

  • Andriy Marchyk
    Добре було би щодня бачити статистику, скільки заразилося серед вакцинованих...
  • 5 копійок
    Нехай щастить
  • Герхард
    Не у всех.

    А антиваксерам Бог в помощь.
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