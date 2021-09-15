СOVID-19 - найскладніше випробування для світу з часів Другої світової війни, - генсек ООН Гутерріш
Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у вівторок, перед закриттям 75-ї сесії Генеральної Асамблеї, після якої відразу розпочала роботу 76-та, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Гутерріш подякував представникові Туреччини Волкану Бозкіру, який головував на 75-й сесії, і передав молоток новому голові ГА представникові Мальдівів Абдуллі Шахіду.
Відкриваючи нову сесію, Шахід заявив, що у світі поширилася "колективна тривога і зневіра", які не завжди пов'язані з пандемією.
За його словами, нині світ потребує передусім надії, і ООН має продемонструвати людям на планеті, що "ми знаємо про їхнє тяжке становище", "маємо прислухатися" і "готові працювати разом, щоб подолати проблеми".
"Ми можемо знайти в собі мужність рухатися вперед, - додав він, - вакцинувати світ і стимулювати більш екологічне, більш інклюзивне відновлення після пандемії".