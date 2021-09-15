На Тернопільщині відновлюють 12-кілометрову ділянку дороги, яка веде до туристичного магніту - селу Язловець, - "Укравтодор"

На Тернопільщині відновлюють 12-кілометрову ділянку автодороги Т-20-16 Бучач - Товсте, що веде до туристичного села Язловець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".

Дорожня техніка працює від с. Трибухівці до с. Язловець.

"Язловець — один із туристичних "магнітів" Бучацької громади. Його полюбляють відвідувати туристи й віряни Римо-католицької церкви. Адже тут їх приваблює місцевий замок, реколекційний дім сестер закону Непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії та музей засновниці цього жіночого монастиря Марцеліни Даровської", - йдеться в повідомленні.

У ході президентської програми "Велике будівництво" підрядник уже почав знімати старе зношене покриття. Після цього планується зміцнити основу дороги і укласти 2 шари асфальтобетонного покриття. У межах населених пунктів також встановлять освітлення, тротуари і бар'єрне огородження.

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Незабаром стартує ремонт ще однієї ділянки дороги Т-20-16 - від селища Товсте до с.Поділля.

А наступного року планують розпочати ремонт на решті протяжності дороги Бучач - Товсте.

Дістатися Язловця можна буде з комфортом вже цього року: відновленою дорогою Н-18 Івано-Франківськ - Бучач - Тернопіль і відновленою ділянкою автодороги Т-20-16 Бучач - Товсте.

Нагадаємо, програма Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" спрямована на вирішення проблеми внутрішніх перевезень, розвиток транзиту і міждержавних відносин.

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