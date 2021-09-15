Політика ЄС щодо РФ має будуватися на стримуванні загроз, що виходять від Кремля, - євродепутат Кубілюс

Політика ЄС щодо Російської Федерації має будуватися на принципах стримування спроб Кремля впливати на демократичні суспільства гібридними засобами і активного залучення громадянського суспільства Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час пленарного засідання Європейського парламенту заявив євродепутат Андрюс Кубілюс, який представив на розгляд учасників парламентської сесії проєкт нової доповіді за напрямами політичних відносин між ЄС і Росією.

"Перший напрям (політики ЄС щодо РФ. – Ред.) – протидія. Це стосується протидії агресивній політиці Кремля, що існує сьогодні, як зовнішньої, так і внутрішньої, дотримання чіткої політики невизнання анексії та окупації Криму, Донбасу, Південної Осетії. Більш ефективні види санкцій мають бути краще скоординовані з трансатлантичними партнерами", - пояснив він.

Він розкрив бачення другої складової політики ЄС щодо Росії, а саме – стримування гібридних загроз та корупційних практик, які Росія намагається застосовувати в самому ЄС.

Третім елементом європейської політики стосовно Росії є залучення, і не лише Кремля, там, де це є необхідним, але й стратегічне залучення громадянського суспільства Росії.

"Надаймо російському народу чітке бачення, які відносини ми маємо намір збудувати між ЄС та демократичною Росією: скасування віз, угоди про вільну торгівлю, реальне партнерство з ЄС у сфері модернізації Росії. Це те, що ми зможемо зробити у майбутньому. Росіяни мають знати, що трансформація їхньої країни буде вигідною для них всіх, оскільки саме вони є першими жертвами авторитарного та корупційного режиму", - підкреслив Кубілюс.

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