Кожна людина має бути вакцинована до кінця 2022 року, - голова ГА ООН Шахід

До кінця 2022 року, кожна людина у світі має отримати щеплення проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву нового голови Генеральної Асамблеї ООН Абдулла Шахіда під час брифінгу.

"Я збираюся зробити все, що в силах голови ГА ООН, щоб упевнитися, що ми можемо домогтися поставленої мети - провести вакцинацію всіх людей без винятку до кінця 2022 року", - сказав Шахід.

За його словами, в ООН мають намір на початку наступного року провести велику зустріч, у межах якої мають взяти участь світові лідери і ключові експерти.

"Ми не зможемо бути в безпеці, поки всі не захистимося", - додав Шахід.

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