Новини • Боротьба з коронавірусом

Кожна людина має бути вакцинована до кінця 2022 року, - голова ГА ООН Шахід

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Кожна людина має бути вакцинована до кінця 2022 року, - голова ГА ООН Шахід
До кінця 2022 року, кожна людина у світі має отримати щеплення проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву нового голови Генеральної Асамблеї ООН Абдулла Шахіда під час брифінгу.

"Я збираюся зробити все, що в силах голови ГА ООН, щоб упевнитися, що ми можемо домогтися поставленої мети - провести вакцинацію всіх людей без винятку до кінця 2022 року", - сказав Шахід.

За його словами, в ООН мають намір на початку наступного року провести велику зустріч, у межах якої мають взяти участь світові лідери і ключові експерти.

"Ми не зможемо бути в безпеці, поки всі не захистимося", - додав Шахід.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 141 796 осіб, загалом - 6 028 877, - МОЗ

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Топ коментарі

  • Vedana
    Я вважаю, що це - злочин.

    І правозахисники та інші фахівці (якщо ще не всі продалися) мусять відреагувати.

    Якщо ні, тоді, напевне, це - війна. І рельно шалена криза.

    Це - не нормально і не містить жодних підстав. Такий неймовірний тиск з порушенням законів і прав людей, шалена гонка штрикнути ВСІХ - мусить мати причину. І це - не здоров*я людей.
  • violator
    Шахид - шикарная фамилия
  • Алекс Фишер
    Такий тиск.... Щось тут не чисто
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