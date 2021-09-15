Нова хвиля COVID-19 мине швидше, але матиме більш руйнівні наслідки, - прогноз НАН України
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Після деякого гальмування наприкінці серпня поточного року на початку вересня темпи зростання кількості хворих на COVID-19 суттєво перевищили минулорічні показники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді епідемічної ситуації, опублікованому на сайті Національної академії наук (НАН) України.
Тривожним є також і показник летальності.
"Збереження такої тенденції свідчитиме про те, що нова хвиля, ймовірно, мине швидше, але матиме більш руйнівні наслідки", - зазначають вчені.
Також наголошується, що реєстрація позитивних результатів ПЛР-тестів зросла до 12%, досягнувши торішнього значення.