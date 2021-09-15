Новини • Коронавірус і карантин

Нова хвиля COVID-19 мине швидше, але матиме більш руйнівні наслідки, - прогноз НАН України

4 35516
Нова хвиля COVID-19 мине швидше, але матиме більш руйнівні наслідки, - прогноз НАН України
Після деякого гальмування наприкінці серпня поточного року на початку вересня темпи зростання кількості хворих на COVID-19 суттєво перевищили минулорічні показники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді епідемічної ситуації, опублікованому на сайті Національної академії наук (НАН) України.

Тривожним є також і показник летальності.

"Збереження такої тенденції свідчитиме про те, що нова хвиля, ймовірно, мине швидше, але матиме більш руйнівні наслідки", - зазначають вчені.

Також наголошується, що реєстрація позитивних результатів ПЛР-тестів зросла до 12%, досягнувши торішнього значення.

Також читайте: Пік захворюваності на коронавірус в Україні очікується, коли частка зараження штамом "Дельта" досягне 90%, - вчені

Топ коментарі

  • Антон Есипенко 8647e951
    Учитывая как наш народ забил на все предосторожности ничего удивтельного нет
  • Sergey Pupkin
    Национальной академии наук (НАН) Украины - бесполезная организация проедающая деньги и торгующая дипломами. Передавайте привет академику киве.
  • алекс философ
    Локдаун, у нас через некомпетентність влади. Вакцини до речі колють не тільки за ваші кошти, як платника податків - а й за кошти оленів.

    Вакциновані хворіють так само, як і не вакциновані. Ізраїль вам в приклад.

    А от хто буде лікувати побічки від вакцин? Коштом оленей? Якщо олєнєводи будуть непрацездатні? .

    Адже підписаний закон про те що виробники звільняються від відповідальності.

    А якщо вони такі безпечні - то для чого приймати цей закон.?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини