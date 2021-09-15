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Єврокомісія виділила Україні другий транш макрофінансової допомоги в сумі €600 млн, - Зеленський

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Єврокомісія виділила Україні другий транш макрофінансової допомоги в сумі €600 млн, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вітає рішення Європейської комісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі € 600 млн.

Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю рішення Єврокомісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі €600 млн. Вдячний ЄС, Урсулі фон дер Ляєн, Валдісу Домбровскісу за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьбі з COVID-19", - написав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Будет что в асфальт з друзьями закатать.
  • Анатолий Панасюк
    Уррааааа! Тепер буде за що в відпустку поїхати. Не мені і не вам.
  • Валерия Ларченко b661826f
    Ну да,помню байку зекретина о миллионах фунтов от Великобритании )это гундосое уродище ещё пытается втюхать ,что ему бабло под"успешные реформы" выдают -жалкое зрелище от зашкваренного персонажа...
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