Єврокомісія виділила Україні другий транш макрофінансової допомоги в сумі €600 млн, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський вітає рішення Європейської комісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі € 600 млн.
Про це він повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю рішення Єврокомісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі €600 млн. Вдячний ЄС, Урсулі фон дер Ляєн, Валдісу Домбровскісу за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьбі з COVID-19", - написав Зеленський.