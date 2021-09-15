Адвокати фігуранта справи "Кузні на Рибальському" Шандри подали скаргу до ЄСПЛ через застосування тортур до їхнього підзахисного

Адвокати глави правління "Кузні на Рибальському" Валерія Шандри подали скаргу до ЄСПЛ через політичні переслідування, порушення прав підзахисного і застосування до нього тортур.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий", про це повідомив адвокат Костянтин Рибачковський.

"Дії органу розслідування щодо мого клієнта зараз нагадують дії слідчих в період великого терору СРСР 1937-1938 років. Саме тоді чинили і застосовували до ув’язнених як фізичний, так і психологічний тиск", – говорить адвокат.

Він повідомив, що Валерія Шандру серед ночі піднімали, заковували в кайданки і годинами возили у тісній конвойній машині.

"Людину 69-го року народження, з хронічними захворюваннями, яка вже більше двох місяців знаходиться під вартою, цілий день возили в конвойній машині, цілий день тримали в маленькій кімнаті для конвоювання в Печерському суді невідомо для чого. Ніяких засідань і дій з ним не проводилось. Він був позбавлений права на їжу – на обід. Він був позбавлений права на нормальну рухливу діяльність, нормальну життєдіяльність. В нього не було прогулянок. І тільки ввечері його конвоювали назад", – додав Рибачковський.

Крім того, за словами адвоката, за 2,5 місяця перебування під вартою у Шандри загострилися хронічні захворювання.

"Він неодноразово звертався до лікаря в слідчому ізоляторі, належної медичної допомоги він не отримує. Хочу нагадати, що під катуванням розуміється умисне заподіяння сильного фізичного або фізичного і морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою примусити потерпілого чи іншу особу вчинити дії, що суперечать її волі. Таким чином ми як захисники Валерія Шандри можемо кваліфікувати ці дії саме як катування", – наголосив адвокат.

Правозахисник заявив, що сьогодні була подана скарга до ЄСПЛ на вищевказані дії. До справи підключився відомий європейський фахівець з прав людини, метр Грегорі Туан діт Дюдон, який раніше працював старшим юристом ЄСПЛ.

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Нагадаємо, 2 липня слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.

Посадовців слідчі ДБР підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у Збройних Силах України. У підсумку такі дії посадовців завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.

7 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих і задовольнив його в повному обсязі, обравши голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави в сумі понад 443 млн гривень.

12 липня Печерський райсуд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра оборони, генерал-лейтенанту Ігореві Павловському у вигляді арешту із запорукою в 475 млн грн.

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