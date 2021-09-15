Рада може ухвалити закон, що закріплює за Кабміном призначення керівника НАБУ. Шанси доволі високі, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає високими шанси ухвалення парламентом закону, що закріплює за Кабінетом Міністрів України прерогативу призначення керівника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що шанси доволі високі", - сказав Разумков, відповідаючи на запитання, чи ухвалить парламент закон, у якому призначення керівника НАБУ є прерогативою Кабінету Міністрів.

Він нагадав, що законопроєкт про НАБУ, який згодом став законом, спочатку мав проблеми з відповідністю Конституції України.

"Ми отримали рішення Конституційного Суду, яке багато в чому було виправдано - повноваження і президента, і Верховної Ради чітко виписані в Конституції, і таких повноважень, як призначення голови НАБУ, у них точно немає", - зазначив спікер.

За словами Разумкова, далі було два шляхи розвитку подій, які сьогодні перебувають на розгляді у Верховній Раді.

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"Перший - переміщення цього функціоналу (призначення голови НАБУ) Кабінету Міністрів України. Тобто все залишається так, як є, відбувається відбір на конкурсній основі, після цього формальну функцію в цій ситуації, хай вибачить мене прем'єр-міністр, виконує Кабмін, який призначає керівника НАБУ на посаду", - розповів голова парламенту.

Разумков наголосив, що другий шлях - внесення змін до Конституції, і він важчий і триваліший.

"Другий шлях - більш важкий, і в нього з кожним днем я вірю все менше - це зміни до Конституції. Це за часом займе щонайменше півроку, а то й більше. У призначенні голови НАБУ може бути задіяна і Верховна Рада, яка бере участь у відборі, і президент. Або ж, наприклад, другий варіант - Верховна Рада призначає за поданням президента, але теж після конкурсної процедури. Тому мені ближчий, зрозуміліший перший шлях, щоб закріпити незалежність антикорупційних органів", - сказав Разумков.