Кабмін продовжив дію "зелених" COVID-сертифікатів до 365 днів

Кабінет Міністрів України продовжив дію "зелених" COVID-сертифікатів зі 180 до 365 днів.

Відповідну постанову № 954 від 13 вересня 2021 року про внесення низки змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 і від 29 червня 2021 № 677 оприлюднено на сайті уряду, інформує Цензор.НЕТ.

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"Зелені" сертифікати можна отримати після другого щеплення дводозовою вакциною або із 14-го дня після вакцинації однодозовою. Термін дії такого сертифіката - 365 днів.