Дозвіл на запуск "Північного потоку-2" можуть дати до початку 2022 року, - Лавров
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На думку російської сторони, спроби напасти на "Північний потік-2" триватимуть.
Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Також Лавров зазначив, що всі роботи з будівництва труби з боку Росії завершено, нині триває процес отримання необхідних дозволів від німецького регулятора.
Він додав, що процес нешвидкий, орієнтовно дозволи будуть отримані на початку 2022 року.