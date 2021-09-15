Дозвіл на запуск "Північного потоку-2" можуть дати до початку 2022 року, - Лавров

На думку російської сторони, спроби напасти на "Північний потік-2" триватимуть.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Також Лавров зазначив, що всі роботи з будівництва труби з боку Росії завершено, нині триває процес отримання необхідних дозволів від німецького регулятора.

Він додав, що процес нешвидкий, орієнтовно дозволи будуть отримані на початку 2022 року.

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