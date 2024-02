Ціна газу в Європі продовжує стрімке зростання - досягла $ 884 за тисячу кубометрів

Ціна на газ у Європі продовжує своє ралі в міру настання холодів за повної неготовності європейської газової системи до опалювального сезону. Запаси в підземних сховищах перебувають на рівні історичних мінімумів, а на газопровід "Північний потік-2" до початку роботи чекає довгий шлях погоджень у відомствах ФРН і ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ціна найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures у середу вранці досягла 72,4 євро за МВт.год, або $ 884 за тисячу кубометрів, свідчать дані біржі.

Історична перспектива порівняння поточних цінових піків впирається в зліт котирувань у березні 2018 року до тисячі доларів за тисячу кубометрів, коли в Європі вирував легендарний холодний фронт "Звір зі Сходу" (the Beast from the East). Історичний рекорд ціни контракту "на день вперед" на TTF зафіксовано 1 березня 2018 року - 76 євро за МВт.год, або $969 за тисячу кубометрів.

У серпні 2021 року середнє значення контракту "на день вперед" на TTF становило $533, на початку вересня - вже $680 за тисячу кубометрів. З початку року середня ціна контракту "на день вперед" на TTF опинилася на рівні $348 за тисячу кубометрів.

Головний чинник зростання ціни - низький рівень запасів газу в підземних сховищах Європи за його обмеженого надходження трубопроводами і у скрапленому вигляді. До переходу від закачування до відбору з підземних сховищ залишається трохи більше місяця, а рівень запасів ледь перевалив за 70%. На ранок вівторка резерви становили 70,92%, що на 15,65 процентних пункти нижче середнього рівня за останні п'ять років.

"Газпром" нині не веде закачування газу в німецькі підземні сховища "Реден", "Катаріна", "Йемгум". З понеділка концерн почав відбір зі сховища "Бергермеєр" у Нідерландах.

Зростання цін допомагає Європі боротися за потоки скрапленого природного газу. Приплив СПГ на термінали регіону у вересні зростає щодо серпня приблизно на 15%.