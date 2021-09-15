Росія готова розмовляти з НАТО професійно, а не на таких емоційних, напівістерична тонах, - Лавров
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Росія готова розмовляти з Північноатлантичним альянсом, але діалог має бути не на емоційних тонах, а професійним.
Про це заявив у середу глава МЗС РФ Сергій Лавров за підсумками спільного засідання Ради міністрів закордонних справ, Ради міністрів оборони і Комітету секретарів рад безпеки Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Душанбе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Ми готові розмовляти, але розмовляти професійно, а не на таких емоційних, напівістерична тонах", - сказав Лавров.
При цьому він жодного слова не сказав про цілеспрямовану конфронтацію РФ із Заходом, про масштабні навчання російської армії на кордоні України, що викликають тривогу НАТО і світової громадськості.