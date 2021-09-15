Затримано одного з організаторів "референдуму" на Луганщині, він 7 років переховувався в РФ, - СБУ

Співробітники СБУ затримали одного з організаторів так званого "референдуму" на Луганщині. Чоловік 7 років переховувався в РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, зловмисник очолював так звану "виборчу комісію" з проведення псевдореферендуму у Новопсковському районі щодо "незалежності ЛНР".

Встановлено, що він брав активну участь в організації фейкового заходу, контролював "підрахунок голосів" та відправлення заповнених "бюлетенів" до тимчасово непідконтрольного українській владі Луганська.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, зловмисник втік до РФ.

Слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та оголосили у розшук.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

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