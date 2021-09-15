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У Конгресі США пропонують виділити Україні батареї протиракетної оборони "Залізний купол", - Politico

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У Конгресі США пропонують виділити Україні батареї протиракетної оборони "Залізний купол", - Politico
У Конгресі США запропонували відправити Україні компоненти системи протиракетної оборони "Залізний купол".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Politico.

Зазначається, що в Конгресі США включили поправку в законопроєкт про оборонний бюджет США на 2022 фінансовий рік, згідно з якою Україні передадуть або продадуть нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, включно з потенційною відправкою батареї Iron Dome (Залізний купол).

Так, поправка вимагає від Пентагону подання в Конгрес звіту з викладенням варіантів потенційного продажу або передачі "існуючих систем" Україні, які, ймовірно, не будуть розгорнуті в США в найближчому майбутньому.

Крім того, повідомляється, що США придбали дві батареї "Залізного купола" в 2019 році. Армія США щосили намагалася інтегрувати протиракетну оборону Iron Dome, однак вона не була розроблена для роботи в новій системі командування та управління.

Версія законопроєкту не визначає будь-яку конкретну систему озброєнь, яку слід передати Україні, але один співробітник Конгресу сказав, що формулювання про передачу існуючих систем свідчить багато про що, і що дві армійські батареї "Залізний купол" є головними кандидатами, тому що в армії США мало відповідних систем, які могли б нейтралізувати загрозу, з якою стикається Україна з боку Росії.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Квартальные долпоепы за два года не закупили ниодного "нептуна", ниодного "сапсана", добивают сейчас павлоградский хим завод, уже давно передали кацапам документацию по "ольхе"... Неужели вы наивные дурачки полагаете, что вам кто-то "купол" даст видя что вытворяет зеленая свора мародеров и вредителей!!
  • Сергей Крот
    точно! для обороны достаточно обеспокоенности...
  • 5 копійок
    Мабуть Штати мають на це підстави, вони все відслідковують.
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