Відправка законопроєкту про деолігархізацію до Венеціанської комісії не перешкоджає його ухваленню, - Разумков
Про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Якщо законопроєкт буде готовий до розгляду і на цьому наполягатимуть комітет і фракції Верховної Ради - так, він піде в зал, як це наказано Регламентом. Якщо ж буде інша думка озвучена колегами... Я прийму і один, і другий варіант. У мене немає обмежень для включення його до порядку денного у зв'язку з тим, що він відправлений до Венеціанської комісії", - сказав він.
Відповідаючи на запитання, чи відчуває він вплив олігархів на Верховну Раду, Разумков сказав: "У мене, як голови Верховної Ради, не було спілкування з представниками великого бізнесу, яких можна віднести до так званих олігархів, де б на мене чинився тиск або мене просили про щось, а тим більше за якісь профіти. Цього не було, нема і, сподіваюся, не буде. Чому? Можливо тому, що розуміють, якою буде відповідь".
Як повідомлялося, 10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 про олігархів за висновком в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанську комісію).
2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому зазначила невідповідність Конституції законопроєкту про олігархів і запропонувала направити його до Венеціанської комісії. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.