Завершено ремонт 44-км маршруту Сєверодонецьк - Золоте на Луганщині, - "Укравтодор"

Завершено ремонтні роботи на маршруті Сєверодонецьк - Золоте протяжністю 44 км.

Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Луганській області, в даний час на дорогах наносять розмітку з холодного пластику, передає Цензор.НЕТ.

"Холодний пластик - це відносно нова технологія. Він стійкий до механічного впливу, а термін служби значно довший порівняно з іншими матеріалами: фарба – пів року, холодний пластик - не менше півтора року. Наступний крок - наведення порядку на узбіччях, встановлення сигнальних стовпчиків" , - сказано в повідомленні.

Ремонт 44-кілометрового маршруту почали торік у межах президентської програми "Велике будівництво". Він проходить через Сєверодонецьк, Лисичанськ, Гірське і забезпечує транспортне сполучення поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями.

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Крім того, були відремонтовані також два мости і шляхопровід.

До кінця 2021 в Луганській області планують відремонтувати 241 км доріг державного значення.

"Всього за проєктом "Велике будівництво" впродовж двох років (2020-2021 рр.) капітальним і поточним ремонтом буде охоплено 461 км доріг. Це більше третини доріг державного значення (1 200 км) області", - додали в Службі автомобільних доріг.

Як повідомлялося, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Краматорську розпочали створення нової обласної багатопрофільної лікарні, яка надаватиме високопрофесійну медичну допомогу жителям Донбасу та сусідньої Харківської області.