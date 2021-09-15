"Вирішувати, хто є олігархом, має незалежна комісія, обрана на конкурсній основі", - Разумков

Складання списків олігархів має бути прерогативою незалежної комісії, яка повинна бути створена при Нацагентстві з питань запобігання корупції (НАЗК)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Вважаю, що вирішувати, хто є олігархом, має незалежна комісія, обрана на конкурсній основі, що працює на громадських засадах. Там не буде такого великого навантаження, об'єктивно зарахувати до категорії олігархів у нас можна не так багато людей у країні. І така комісія може працювати при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) - не під НАЗК, а при НАЗК", - сказав він.

За словами спікера парламенту, визначати, хто саме належить до олігархів, має максимально незалежна структура, а не Рада національної безпеки і оборони (РНБО). При цьому він наголосив, що під час підготовки законопроєкту не можна забувати про конституційні норми.

"РНБО не має функцій визнання тієї чи іншої людини будь-ким. Так само це межуватиме з повноваженнями й інших членів РНБО. Щоб не вийшло, як із законом про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ): через якийсь проміжок часу Конституційний Суд скаже свою позицію, і ми матимемо не дуже добрий вигляд і всередині держави, і за її межами", - сказав голова Верховної Ради

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Як повідомлялося, 10 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 про олігархів на висновок в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанську комісію).

2 вересня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з офіційним листом, в якому зазначила невідповідність Конституції законопроєкту про олігархів і запропонувала направити його до Венеціанської комісії. Це рішення також підтримали 4 фракції парламенту.