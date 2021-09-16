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Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол, - журналіст Ткач. ФОТОрепортаж

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ВІП-ложу на матчі "Динамо-Бенфіка" заповнили олігархи, депутати, міністри і великі бізнесмени.

Про це пише у Фейсбуці журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

"З якихось невідомих причин саме на цей матч з‘їхались різні впливові люди об‘єднані різними важливими темами для розмов. У віп-ложі був, наприклад, Ігор Коломойський (на фото він спілкується з керівником фракції президента у парламенті Давидом Арахамією) та бізнес-партнер Євген Гєллер, був керівник Нафтогазу Юрій Вітренко, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр кабінету міністріа Немчинов, голова бюджетного комітету ВР Арістов, Борис Баум, авжеж Микола Тищенко, віце-прем‘єр Уруський, власник мережі АТБ Геннадій Буткевич, депутат Іванук, футбольні завсідники брати Суркіси, депутат Сергій Льовочкін та багато інших", - написав Ткач.

Також на фото видно, що в ложі були присутні другий президент Леонід Кучма, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко і журналіст Дмитро Гордон.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, матч "Динамо-Бенфіка" закінчився нічиєю.

Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол, - журналіст Ткач 01
Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол, - журналіст Ткач 02
Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол, - журналіст Ткач 03
Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол, - журналіст Ткач 04
Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол, - журналіст Ткач 05
Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол, - журналіст Ткач 06
Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол, - журналіст Ткач 07
Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол, - журналіст Ткач 08
Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол, - журналіст Ткач 09
Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол, - журналіст Ткач 10

Автор: Христина Бедрик

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Топ коментарі

  • Герхард
    Борьба с олигархами в самом разгаре.

    Коломойский сводил своих марионеток на футбол.
  • Maxim Ak-Murza
    Сходняк. Авторитеты сьехались к вору в законе.
  • jklpqrs
    Зебилье, в этом матче вы проиграли. Совсем.
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