Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол, - журналіст Ткач. ФОТОрепортаж

ВІП-ложу на матчі "Динамо-Бенфіка" заповнили олігархи, депутати, міністри і великі бізнесмени.

Про це пише у Фейсбуці журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

"З якихось невідомих причин саме на цей матч з‘їхались різні впливові люди об‘єднані різними важливими темами для розмов. У віп-ложі був, наприклад, Ігор Коломойський (на фото він спілкується з керівником фракції президента у парламенті Давидом Арахамією) та бізнес-партнер Євген Гєллер, був керівник Нафтогазу Юрій Вітренко, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр кабінету міністріа Немчинов, голова бюджетного комітету ВР Арістов, Борис Баум, авжеж Микола Тищенко, віце-прем‘єр Уруський, власник мережі АТБ Геннадій Буткевич, депутат Іванук, футбольні завсідники брати Суркіси, депутат Сергій Льовочкін та багато інших", - написав Ткач.

Також на фото видно, що в ложі були присутні другий президент Леонід Кучма, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко і журналіст Дмитро Гордон.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, матч "Динамо-Бенфіка" закінчився нічиєю.



















