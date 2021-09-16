Таран: У 2022 році на безпеку й оборону вперше буде виділено рекордну суму
Про це пише у фейсбуку пресслужба Міністерства оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вперше в історії України у проєкті Державного бюджету на 2022 рік передбачено рекордну суму на фінансування сектору безпеки і оборони України - 5,95% від ВВП (відповідний показник у 2021 році становив 5,92%, а у 2020 році 5,45% від ВВП)", - йдеться в повідомленні.
Міністр оборони Андрій Таран обіцяє збільшити витрати на фонд оплати праці військовослужбовців і на озброєння.
"71,2 млрд грн підуть на грошове забезпечення та заробітну плату військовослужбовців та працівників, що на 10,9 млрд грн більше, ніж у 2021 році. Президент України обіцяв, що Збройні Сили отримають новітню та модернізовану зброю й техніку, - ми виконуємо це завдання: 32,9 млрд грн передбачені на програму розвитку озброєння та військової техніки, що відповідає принципам держав-членів НАТО, які спрямовують на цей напрям щонайенше 20%", - цитує пресслужба його слова.
5,5 млрд грн виділено на житло для переселенців-учасників АТО/ООС.
"Крім бюджетних видатків на оборону, Україна отримає міжнародну допомогу від урядів Франції (12,6 млрд грн), Великої Британії (6,7 млрд грн) та США (1,7 млрд грн)", - додали в Міноборони.