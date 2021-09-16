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Справа Ірини Ноздровської: у суді допитали експерта, який досліджував пляму крові в будинку обвинуваченого

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Справа Ірини Ноздровської: у суді допитали експерта, який досліджував пляму крові в будинку обвинуваченого
15 вересня в Шевченківському суді Києва допитали Олексія Чечеля - експерта, який досліджував зразок плями крові зі стіни в будинку обвинуваченого Юрія Россошанського.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відеотрансляцію судового засідання.

За словами адвоката обвинуваченого Россошанського, Чечель раніше працював у правоохоронних органах. Адвокат озвучив на засіданні інформацію про те, що Чечель з 2009 по 2012 рр. був міліціонером, а в 2016 році став експертом державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. За словами захисника, на момент проведення експертизи у справі Ірини Ноздровської у Чечеля було лише два роки стажу, і він був найменш досвідченим серед своїх колег. Цю інформацію підтвердив і сам Чечель.

Також під час допиту захисник обвинуваченого зауважив, що Чечель, коли брав зразок плями крові зі стіни в будинку обвинуваченого, використав весь дослідницький матеріал (крейда зі стіни зі слідами крові), що унеможливлює повторну експертизу. Хоча, згідно з інструкціями з проведення експертиз, експерт має зберегти витратний матеріал. На це Чечель відповів, що робив усе згідно з методикою і для того, щоб отримати максимальний результат.

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Нагадаємо, Ірина Ноздровська розслідувала справу про смерть своєї сестри, яка загинула в ДТП. 29 грудня 2017 року Ноздровська зникла. 1 січня 2018 року під Києвом знайшли тіло жінки з численними ножовими пораненнями. Через тиждень після цього суд взяв під варту Юрія Россошанського.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Natalia Nata #492771
    Ноздровська бажала справедливого розслідування дтп своєї сестри.Наркоман збив на смерть,дав її чоловіку гроші і все,діло замьяли.А вона перевернула все догори дном щоб поніс покарання.Але папаша наркомана рішив помститися,і вбив Ірину.
  • Natalia Nata #492771
    дурень
  • Порохобандерівець
    Була така скандальна, за словами жителів селища, особа. Її сестру збили, водія посадили. Але вона вимагала для нього пожиттєвого, а краще- смертної кари. До слова, перелаялася з усіма в селищі, а рідна мати від неї втекла бомжувати. Стала відома тим, що на її смерті перед виборами похайпилися жопоблок, юляботи і зелень. Ледь не звинувачуючи в її смерті Порошенка.
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