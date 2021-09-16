Зеленський обговорив із представниками Ради і Кабміну законопроєкти про олігархів і податки, - "слуга народу" Кравчук

На нараді у президента Володимира Зеленського за участю представників парламенту та Кабміну обговорили роботу над законопроєктами про олігархів №5599 і про наповнення бюджету №5600. Єдине кадрове питання, яке порушувалося на нараді, - це призначення нового глави правоохоронного комітету ВР.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми б не хотіли затягувати з розглядом законопроєкту про олігархів і ресурсного законопроєкту в сесійній залі. Тому ми очікуємо, що цього тижня отримаємо позитивні висновки профільних комітетів. Зокрема, комітет з нацбезпеки та оборони в п'ятницю має ухвалити рішення щодо законопроєкту №5599", - розповіла Кравчук.

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"Слуга народу" уточнила, що з понад 1200 поправок, внесених до законопроєкту про олігархів, буде враховано приблизно 200. Вони здебільшого стосуються уточнень термінології та кардинально не змінюють "архітектуру" законопроєкту, додала вона. За її словами, шанси на розгляд цього законопроєкту в Раді наступного пленарного тижня "доволі високі".

"Ми також очікуємо, що у вівторок ми розглянемо призначення Сергія Іонушаса на посаду голови правоохоронного комітету. Оскільки є низка важливих законопроєктів, які перебувають на розгляді цього комітету. Потрібно, щоби комітет працював повноцінно. Інших кадрових питань, якихось ротацій в уряді на нараді не порушувалося і не обговорювалося", - сказала Кравчук.

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