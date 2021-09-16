Окупанти утримують в ОРДЛО приблизно 30 жінок, - Денісова

У колоніях і СІЗО на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей примусово утримують 30 жінок.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила послу ФРН Анке Фельдгузен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення омбудсмена в Телеграмі.

"Обговорили становище ув’язнених на тимчасово окупованих територіях та підтримку їхніх родичів. Зокрема 30 жінок, які насильно утримуються в СІЗО та колоніях ТОТ у Донецькій та Луганській областях, де зазнають катувань та неналежного поводження. П’ятеро з них мають суттєві проблеми зі здоров’ям і потребують невідкладної медичної допомоги. Наголосила на необхідності об’єднання наших зусиль, з метою тиску на РФ задля додержання їхніх прав та негайного звільнення", - зазначила Денісова.

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Учасниці зустрічі також приділили увагу питанням протидії домашньому насильству. Зазначила, що мої рекомендації, надані Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України, вже протягом першого півріччя виконані на 50%. "Зокрема, на законодавчому рівні посилено відповідальність за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів. Також підготовлено законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції і ми чекаємо на його внесення до Парламенту", - зазначила Денісова.

Крім того, було обговорено проблему закриття дитячих будинків у контексті процесу деінституціалізації. Реалізація Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки має поки що незначні позитивні результати.

"Проведений мною моніторинг засвідчив, що на початок цього року 9 будинків дитини (24 %) мали на утриманні дітей навіть більше, ніж на початку реалізації Стратегії. Таким чином, порушується право на виховання дитини в сім’ї. Тривалий розгляд у судах справ про позбавлення батьківських прав призводить до зволікання встановлення статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. Іншою причиною є відсутність у територіальних громадах соціальних послуг для сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах", - зауважила омбудсмен.

Сторони домовилися про подальшу співпрацю у сфері дотримання прав і свобод людини.