Школи в Київській області, де не буде вакциновано 80% працівників, закриють, - ОДА

На Київщині школи, в яких буде недостатньо вакцинованих проти коронавірусу працівників, закриють під час запровадження в регіоні "жовтої" зони карантину.

Про це 16 вересня під час робочої поїздки у Вишневе повідомив глава Київської обласної держадміністрації Василь Володін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА

"Цього року наша область має можливість повноцінно функціонувати навіть за посилених карантинних норм. Але є умова - працюватимуть лише ті школи, де вакциновано 80% працівників", - сказав Володін.

Він додав, що якщо до 20 вересня не вакцинуються проти COVID-19 80% працівників шкіл, то уроків онлайн у них "більше не буде".

Як зазначили в ОДА, серед педагогів Київської області провели 62 987 щеплень проти коронавірусу, 27 538 вчителів пройшли повний курс вакцинації.

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