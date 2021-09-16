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Школи в Київській області, де не буде вакциновано 80% працівників, закриють, - ОДА

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Школи в Київській області, де не буде вакциновано 80% працівників, закриють, - ОДА
На Київщині школи, в яких буде недостатньо вакцинованих проти коронавірусу працівників, закриють під час запровадження в регіоні "жовтої" зони карантину.

Про це 16 вересня під час робочої поїздки у Вишневе повідомив глава Київської обласної держадміністрації Василь Володін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА

"Цього року наша область має можливість повноцінно функціонувати навіть за посилених карантинних норм. Але є умова - працюватимуть лише ті школи, де вакциновано 80% працівників", - сказав Володін.

Він додав, що якщо до 20 вересня не вакцинуються проти COVID-19 80% працівників шкіл, то уроків онлайн у них "більше не буде".

Як зазначили в ОДА, серед педагогів Київської області провели 62 987 щеплень проти коронавірусу, 27 538 вчителів пройшли повний курс вакцинації.

Також читайте: При введенні "жовтої" зони карантину дистанційного навчання не буде. Школи, де вакцинація персоналу нижче 80%, просто закриються, - очільниця Івано-Франківської ОДА Онищук

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Wars on planet
    Вакцинированный учитель, который заражен, но не знает об этом, так как болезнь не особо проявляется и он не пошел делать тест, заразит всех учеников, у которых точно нет вакцины, как логично и здраво.. браво, iq 23.
  • Серая Лиса
    Очень мотивируют покинуть страну и переехать куда подальше. В других странах тоже будут заставлять вакцинироваться, но там платят совсем другие деньги.
  • Vedana
    Тобто, навчальний рік вже зірвано ?
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