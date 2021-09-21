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Зеленський прибув до США для участі в Генасамблеї ООН, - ОП

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Зеленський прибув до США для участі в Генасамблеї ООН, - ОП
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до США для участі в 76-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Як повідомлялось, Зеленський виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН. Також заплановано зустрічі Президента України з лідерами інших держав і представниками міжнародних організацій.

Крім того, Володимир Зеленський зустрінеться з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський їде на Генасамблею ООН, щоб консолідувати міжнародну підтримку України. Графік візиту розписано по хвилинах, - Кулеба

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Топ коментарі

  • Vadym Tsyrkalyuk
    ещё не отдохнул на пляже в калифорнии за наш счет? все жлобу мало
  • oleg1966
    Ой беда пришла в Нью Йорк!!! ЗЕбильный всадник Апокалипсиса, собственной персоной пожаловал
  • 5 копійок
    Найвеличніший лідор всєя Галактики і її окресностєй.
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