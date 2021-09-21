Найближче до червоного рівня карантину сьогодні 4 західні області України, - Ляшко

Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська і Тернопільська області близькі до "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Про це в ефірі ICTV, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Найближче до червоного рівня сьогодні західні області України, так, як це було і в 2020, і в 2021 роках ... Зокрема, Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська, Тернопільська області", - сказав Ляшко.

За його словами, щоб встановити "червоний" рівень епідемічної небезпеки, область має кілька днів поспіль перевищувати один або два показники, визначені у постанові Кабінету Міністрів України.

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"Червоний" рівень і "помаранчевий" встановлюються комісією ТЕБ та НС для певного регіону, не встановлюються одночасно", - уточнив міністр.

Також він повідомив, що "жовтий" рівень встановлюється на території всієї країни одночасно.

"Після цього в зелений рівень ми можемо вийти тільки тоді, коли 7 днів поспіль у нас будуть індикатори, що відповідають "зеленому" рівню", - пояснив Ляшко.