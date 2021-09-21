Швейцарія надала 2,3 тис. т гуманітарної допомоги Донбасу у вересні, - Мінреінтеграції. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
До гуманітарного вантажу місії входило: хімікати для очищення води, обладнання та запасні частини до нього, що використовуються на водоочисних підприємствах КП "Вода Донбасу"; найбільш затребуване медичне обладнання; 1,5 млн одиниць експрес-тестів на COVID-19; 30 апаратів штучної вентиляції легень.
експрес-тести доправлено до медичних закладів та пунктів тестування, що розміщені на КПВВ Донецької, Луганської та Херсонської областей.
Загальна вартість гуманітарної допомоги від Швейцарії в 2021 році становить майже 12 млн швейцарських франків і це найбільша за масштабами допомога від Швейцарії за період з 2015 року.
Варто зазначити, що починаючи з 2015 року Швейцарія передала на схід України понад 15 500 тонн гуманітарної допомоги вартістю майже 27 млн швейцарських франків.