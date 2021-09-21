Швейцарія надала 2,3 тис. т гуманітарної допомоги Донбасу у вересні, - Мінреінтеграції. ФОТО

У період з 1 по 16 вересня 2021 року представники Відділу гуманітарної допомоги Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва за сприяння Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України доправили до Донецької та Луганської областей гуманітарну допомогу загальною вагою 2300 тонн. Для доставки цього вантажу потрібно 138 вантажівок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

До гуманітарного вантажу місії входило: хімікати для очищення води, обладнання та запасні частини до нього, що використовуються на водоочисних підприємствах КП "Вода Донбасу"; найбільш затребуване медичне обладнання; 1,5 млн одиниць експрес-тестів на COVID-19; 30 апаратів штучної вентиляції легень.

експрес-тести доправлено до медичних закладів та пунктів тестування, що розміщені на КПВВ Донецької, Луганської та Херсонської областей.

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Загальна вартість гуманітарної допомоги від Швейцарії в 2021 році становить майже 12 млн швейцарських франків і це найбільша за масштабами допомога від Швейцарії за період з 2015 року.

Варто зазначити, що починаючи з 2015 року Швейцарія передала на схід України понад 15 500 тонн гуманітарної допомоги вартістю майже 27 млн ​​швейцарських франків.

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