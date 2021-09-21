Школа закриватиметься на карантин, якщо половина класів пішла на самоізоляцію через захворілих учнів, - Ляшко
Про це попередив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Ляшка, запровадження карантину в школах залежить від низки умов, і однієї вакцинації персоналу для цього недостатньо.
Наприклад, весь клас піде на карантин, якщо в ньому на коронавірус захворіла дитина. Карантин у школах буде запроваджуватися в тих випадках, коли половина класів пішла на самоізоляцію.
"Якщо є інфікована дитина - клас йде на самоізоляцію. Якщо понад 50% класів пішли на самоізоляцію - школа йде на самоізоляцію. Навіть якщо будуть вакциновані педагоги. Таким чином ми стримаємо поширення, не зупиняючи в країні освітній процес", - пояснив міністр.
Також він уточнив, що зараз в Україні з понад 14 тисяч шкіл, 60 закладів освіти перебувають на самоізоляції.