Новини

Зеленський під час візиту до США проведе зустрічі з Гутеррішем, фон дер Ляєн і Столтенбергом, - Никифоров. ФОТО

4 385137
У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих у терактах 9/11. Президент поклав квіти до імен загиблих українців на меморіалі на місці веж Всесвітнього торгового центру.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський під час візиту до США проведе зустрічі з Гутеррішем, фон дер Ляєн і Столтенбергом, - Никифоров 01

Як повідомлялося, до США Володимир Зеленський приїхав для участі в 76-й Генеральній асамблеї ООН. Завтра президент візьме участь в її відкритті, а післязавтра виступить з промовою під час загальних дебатів. Це станеться, попередньо, о 16:40 за місцевим часом. Також Президент України зустрінеться з президентом Генасамблеї Абдуллою Шахідом і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Зеленський під час візиту до США проведе зустрічі з Гутеррішем, фон дер Ляєн і Столтенбергом, - Никифоров 02
Зеленський під час візиту до США проведе зустрічі з Гутеррішем, фон дер Ляєн і Столтенбергом, - Никифоров 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до США для участі в Генасамблеї ООН, - ОП

Зеленський під час візиту до США проведе зустрічі з Гутеррішем, фон дер Ляєн і Столтенбергом, - Никифоров 04

Крім того, у Зеленського заплановано зустрічі з керівниками Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і НАТО Єнсом Столтенбергом, двосторонні переговори з лідерами країн, зокрема Туреччини і Великої Британії, а також спілкування з великим американським бізнесом, інвесторами, духовенством та українською громадою у США.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Roman Kovalyov
    Посмотрите на его лицо, смесь циничной самоуверенности и панического ужаса, несчастный человек, сам себя загнавший в беду.
  • Garry Grant
    Отсутствие велосипед, куча мордоворотов вокруг...Куда голобородька подевали?
  • Fantomas
    Вот зачем оно туда попёрлось?

    Снова чуши наговорит и опозорит всю Украину..
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини