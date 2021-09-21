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За підробку ковід-сертифікатів введуть окрему статтю Кримінального кодексу, - Ляшко

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За підробку ковід-сертифікатів введуть окрему статтю Кримінального кодексу, - Ляшко
За підробку COVID-сертифікатів введуть окрему кримінальну статтю.

Про це в ефірі ICTV заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"На найближчому засіданні уряду ми розглянемо проєкт змін до Кримінального кодексу, де підробка "ковідних" сертифікатів буде виведена в окрему кримінальну статтю", - повідомив Ляшко.

Він зазначив, що Міністерство охорони здоров'я не підтримуватиме тих медпрацівників, які будуть замішані в підробці COVID-сертифікатів або ПЛР-тестів.

"Якщо хтось із медичних працівників буде задіяний у цій схемі, не сподівайтеся ні на яку підтримку з боку Міністерства охорони здоров'я. Цього не може бути в той момент, коли ми всі налаштовані на протидію коронавірусній хворобі. Не можна дискредитувати кампанії імунопрофілактики ще й таким способом", - підкреслив міністр.

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За словами Ляшка, для недопущення поширення підроблених COVID-сертифікатів буде встановлено жорсткий контроль і зараз відбуваються спецоперації Національної поліції та СБУ.

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Топ коментарі

  • Vadym Tsyrkalyuk
    а за продажу масок в разгар не хочешь ввести статью?
  • Добро Переможе
    Ух який грізний тоже пальтішко на зиму хоче за 620 тисяч). Ти спочатку введи кримінальну статтю за наслідки вакцинації чмошник **********! І зобовяжи виробників та медиків нести матеріальну та кримінальну відповідальність за смерті після введеня того болота .яким ви колете українців!
  • Alisa Ivanenko
    Целую неделю, вы зе кретины скрывали смерть студента от прививки!!!!! И если б не журналисты, никогда б мы и не узнали) Лживые, подлые, мерзкие скоты. Ты кого пугаешь уголовкой, пучеглазое?
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